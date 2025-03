EKE TOOMING USAIDi lammutamine on hüppelaud Venemaale mõjuvõimu suurendamiseks Ida-Euroopas

Kuuekümne aasta vanune organisatsioon on olnud USA välisabi jaoks nurgakivi, sest see on põhitööriist riigi pehme jõu poliitikas. Nüüd, pärast seda, kui president Donald Trump rahastuse külmutas, võib sellel olla suurem mõju, kui esmapilgul paistab, ning see võib jätta tühimiku meile tähtsatesse piirkondadesse, kirjutab Tartu Ülikooli õigusteaduse tudeng Eke Tooming.