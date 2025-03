Naistevihkajad Tate'id naasid USAst Rumeeniasse võimudele aru andma

«Me oleme siin, et oma nimed puhtaks pesta ja end vabastada,» rääkis Andrew Tate laupäeval Bukaresti naasnuna. Kodumaal on 38-aastane sisulooja ja tema kaks aastat noorem vend võimude jälgimise all. BBC andmetel ilmuvad vennad täna politseijaoskonda, et kodumaal viibimine registreerida ja enda tegemistest aru anda.