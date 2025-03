ÜLEVAADE Gröönimaa näeb Vance’​i visiidis jõu näitamist

Ametist lahkuv Gröönimaa peaminister Múte Egede nimetas visiiti provokatsiooniks ja teatas, et valitsus ei kohtu Ühendriikide delegatsiooniga, kuhu kuuluvad lisaks asepresidendi abikaasale Usha Vance’ile ka riikliku julgeoleku nõunik Mike Waltz ja energiaminister Chris Wright, vahendab Reuters.

«Hiljutise ajani saime usaldada ameeriklasi, kes olid meie liitlased ja sõbrad, ja kellega me nautisime lähedast koostööd,» ütles Egede kohalikule väljaandele Sermitsiaq. «Kuid see aeg on läbi.»