ÜLEVAADE Protestilaine vallandanud vahistatud Istanbuli meer valiti presidendikandidaadiks

Nii Istanbulis kui ka mitmel pool mujal Türgis keelati pärast İmamoğlu vahistamist avalikud kogunemised, kuid üle Türgi on juba mitu päeva sajad tuhanded keeldu trotsides meelt avaldanud. Türgi siseminister teatas eile, et kokku on alates protestilaine algusest vahistatud 1133 inimest. Türgi ajakirjanike liidu andmetel on protestide kajastamise tõttu nende seas ka vähemalt kümme ajakirjanikku.