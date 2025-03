Kreml: USA-Vene kõnelused on kasulikud ja jätkuvad

«Me rääkisime kõigest, see oli intensiivne dialoog, mitte lihtne, kuid meile ja ameeriklastele väga kasulik,» rääkis föderatsiooninõukogu väliskomisjoni esimees Grigori Karassin uudisteagentuurile TASS.

Karassin kinnitas pärast Saudi Araabia luksushotellis peetud 12 tundi kestnud kõnelusi samuti, et need jätkuvad ning Venemaa soovib lisada kõnelustesse Ukraina osalise vaherahu osas ka ÜRO ja teised riigid.

Varem tsiteeris TASS allikat, mis kinnitas, et täna avalikustatakse USA-Venemaa ühisavaldus.

Ukraina läbirääkimismeeskond jääb Ar-Riyadi veel üheks päevaks, et kohtuda USA esindajatega, ütles üks delegatsiooniga seotud allikas väljaandele Suspilne.

«Kreml kordab olemasolevaid narratiive, mille eesmärk on õõnestada Ar-Riyadi läbirääkimiste ajal toetust Ukrainale, ja tõenäoliselt ei ole huvitatud sisulistest läbirääkimistest sõja lõpetamiseks,» kirjutab ISW.

«Venemaa diplomaatide ja teadlaste viimased avaldused näitavad, et Kreml ilmselt püüab eelistada kahepoolseid arutelusid Ameerika Ühendriikidega, mitte läbirääkimisi Ukrainas peetava sõja lõpetamiseks, ja kujundab selliseid ootusi Venemaa ühiskonnas,» märgib ISW.

Selle kinnituseks on esile toodud Venemaa Riigiduuma välisasjade komisoni esimehe Vjatšeslav Nikobovi öeldu ajalehes New York Times ning Venemaa juhi Vladimir Putini sõnad, mille kohaselt on kahepoolsed suhted USAga olulisemad kui Ukraina küsimus.