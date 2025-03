Välisminister Tsahkna ütles Postimehele, et räägiti Saudi Araabias käivatest läbirääkimistest Venemaa ja Ukrainaga. «Ta andis ülevaate just praegu toimuvatest läbirääkimistest Saudi Araabias ja ütles selgelt, et nad suruvad [Venemaa riigipead Vladimir] Putinit vaherahu suunas ja saavad väga hästi aru sellest, et ainuke, kes saab vaherahu pakkuda, on täna Putin, nii et läbirääkimised on pingelised,» ütles Tsahkna.

USA välisminister kinnitas, et USA on väga usaldusväärne partner Eesti ja teiste Balti riikide jaoks. «Eesti sai ja Läti-Leedu samamoodi tähelepanu sellega, et me oleme väga usaldusväärsed partnerid. Kinnitas enda poolt üle, et Ameerika ühendriigid on väga kindlad partnerid meile NATOs ja meie regioonis,» sõnas Tsahkna. Seda nähtavat positiivselt, et Eesti on oma kaitsekulutusi suurendanud ja kasvatab viie protsendini ning silma on jäänud ka see, et Eesti utsitab teisi Euroopa riike oma kaitsekulutusi suurendama. «Selles mõttes me oleme nii-öelda hea näide sellest, milline nende silmis võiks olla kõige usaldusväärsem USA partner Euroopas.»