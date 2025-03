ÜLEVAADE Netanyahu üritab trumpiliku lammutustööga võimule jääda

Knesset kiitis 66 poolt- ja 52 vastuhäälega kolmandal ja viimasel lugemisel heaks 2025. aasta riigieelarve, mis küündib 755 miljardi seeklini (ligikaudu 190,3 miljardit eurot). Eelarve näeb ette lisarahastust kaitseväele, reservistidele ja nende perekondadele, samuti toetusi sõja tõttu löögi saanud ettevõtetele, vahendas The Times of Israel. Hääletuse ebaõnnestumise korral oleks senise praktika kohaselt oodanud valitsust ees lagunemine.

«Eelarves on kõik, mida me vajame, et rindel ja kodurindel võita. Me lähenesime sellele eelarvele suure missiooni- ja vastutustundega,» märkis rahandusminister Bezalel Smotrich. «See on sõjaeelarve, ja kui jumal lubab, siis saab sellest ka võidueelarve,» lisas ta.