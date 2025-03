Türgi opositsioonijuht kutsub Istanbuli massimeeleavaldusele

Türgi opositsioonilise erakonna Vabariiklik Rahvapartei esimees Özgür Özel toetusmeeleavaldusel pühapäeval, 23. märtsil Istanbulis. Tähelepanuväärne on see, et antud foto autor, uudisteagentuuri AFP fotoajakirjanik Yasin Akgül on üks neist, kelle Türgi võimud sel nädalal protestide kajastamisega seoses kinni võtsid ning kelle vabastamist AFP teisipäeval nõudis.

Foto: Yasin Akgül / AFP / Scanpix