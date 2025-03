GRÖÖNIMAA SAAGA Asepresident Vance tegi diplomaatilise keskmise sõrme etendust

Kohalik meedia tõlgendab selliseid USA käike provokatsioonina, vahendas Helsingin Sanomat, lisades, kuidas president Donald Trump on mitu korda ähvardanud, et tahab Gröönimaa annekteerida.

Taani välisminister Lars Løkke Rasmussen kirjutas paar tundi pärast Vance'i teadet sotsiaalmeedias oma visiidist ÜRO juurde. Ta märkis, et maailm on tugevalt pühendunud riikide suveräänsuse ja territoriaalse terviklikkuse kaitsmisele ja see puudutab nii Gröönimaad, Euroopat kui ka teisi riike.

Peaminister Mette Frederiksen on varem väitnud, et USA survestab Gröönimaad praegu liigselt, viitas Helsingin Sanomat. Pikalt Gröönimaa küsimustega tegelenud Taani parlamendisaadik Karsten Hønge imestas eile pärastlõunase ajalehe Ekstra Bladeti veergudel, miks provokatsioonid ei lõpe.

Taani välisministeeriumi avaldus

Taani välisminister tervitas täna Washingtoni otsust piirata USA delegatsiooni visiit Gröönimaale USA sõjaväebaasiga, kui varasem laiema visiidi plaan pälvis terava kriitika.

«Ma arvan, et see on väga positiivne, et ameeriklased otsustasid tühistada oma visiidi Gröönimaa ühiskonna sekka. Nad külastavad ainult oma baasi Pituffikis ja selle vastu pole meil midagi,» ütles välisminister Lars Løkke Rasmussen ringhäälingule DR.