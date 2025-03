Ukraina vägi pressib Belgorodis venelastele peale, ent taganeb Kurskis

Ukraina kontrolli all olev ala Venemaa Kurski oblastis Sudža rajoonis on viimase 24 tunni jooksul kahanenud kolme ruutkilomeetri võrra ja moodustas 77,43 ruutkilomeetrit, samas ei muutunud see enne seda viis päeva ja oli Deepstate'i ressursikaardi järgi 80,7 ruutkilomeetrit.