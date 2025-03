GURi esindaja: Venemaa plaanib lõpetada sõja Ukrainas 2026. aastaks

Dokumentides on väidetavalt kirjas, et «Ukraina küsimus» tuleb lõpetada 2026. aastaks, lausus Skibitskõi ümarlaual «Euroopa julgeoleku uued kontuurid».

Skibitskõi sõnul on Venemaa visandanud kokku 15 potentsiaalse sõjalise konflikti stsenaariumit aastani 2045. Kuus neist on seotud Põhja-Euroopaga.

«Põhja-Euroopa saab aru, Balti riigid saavad aru. Poola saab aru. Üksnes Poola kohta on neli võimaliku sõjalise konflikti stsenaariumit. Poola saab nüüd aru, et see on vahetu oht,» ütles Skibitskõi.