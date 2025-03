Paavsti raviarst: pidime valima, kas lasta tal minna või jätkata ravi

Rooma Gemelli haiglas paavsti ravi juhtinud doktor Sergio Alfieri sõnul oli see hetk, kus kirikupea kaaskondlaste silmis võis näha pisaraid. «Me olime kõik teadlikud, et olukord oli veelgi hullemaks läinud ja oli risk, et ta ei tule sellest läbi,» meenutas ta ajalehele Itaalia ajalehe Corriere della Sera.