ÜLEVAADE Vance keerab Gröönimaa visiidiga vinti peale

«Usha visiidi ümber Gröönimaale sel reedel on olnud nii palju elevust, et ma otsustasin, et ei lase tal kogu lõbu endale saada ja lähen temaga kaasa,» teatas Vance teisipäeval ühismeedias. «Rääkides president Trumpi eest, siis me tahame suurendada Gröönimaa inimeste julgeolekut, sest arvame, et tähtis on kaitsta kogu maailma julgeolekut,» lisas Vance.