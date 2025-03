Briti leht: Ühendkuningriik ei saa suurõppuseks Siil brigaadi kokku

Euroopa Parlamendi liige Riho Terras (Isamaa) märkis Briti väljaande The Times raadioprogrammile, et Ühendkuningriik pole suutnud võtta NATO idatiiva kaitsmist tõsiselt. Seda ilmestavaks näiteks on tõsiasi, et mais toimuvaks suurõppuseks Siil ei suuda nad kokku panna brigaadi suurust jõudu.