2022. aasta valentinipäeval kampaania alguspunktiks peetava kõne pidanud aktivisti Hannah Hunti sõnul on inimtekkelise kliimamuutuse vastu võitleva rühmituse esialgset nõudmist lõpetada uute nafta- ja gaasiallikate kasutuselevõtt kuulda võetud.

«Oleme teinud fossiilkütuste [kaevandamisele] litsentside andmisest esiküljeuudised ja jätnud 4,4 miljardit barrelit naftat maa sisse, samal ajal kui kohtud on leidnud, et uue nafta ja gaasi kaevandamine on ebaseaduslik,» märkis Hunt.