Spiegel: USA julgeolekujuhtide kontaktandmed ja salasõnad on internetis vabalt leitavad

Väljaande sõnul on teiste seas internetist leitavad Ühendriikide kaitseministri Pete Hegsethi, riikliku luurejuhi Tulsi Gabbardi ja riikliku julgeolekunõuniku Mike Waltzi andmed. Spiegel järeldas, et enamik avalikult kättesaadavaid telefoninumbreid ja meiliaadresse on ilmselt endiselt ametnike kasutuses.