Münchenis Saksamaal, kuhu on pagenud palju ukrainlasi, korraldati mullu aprillis meeleavaldus, juhtimaks tähelepanu Venemaa sõjakuritegudele Ukrainas.

Vaherahu sõlmimise puhul loodab Ukraina valitsus, et välismaalt pöörduvad aasta jooksul koju tagasi 1,5 miljonit sõjapõgenikku. Seda on aga liiga vähe, et taastada riigi majandus.