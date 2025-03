USA president Donald Trump on alates ametisse astumisest jaanuaris rääkinud vajadusest Taani autonoomne saar oma kontrolli alla saada, öeldes, et Washington vajab seda «rahvusvahelise julgeoleku» huvides.

«On sügav viga arvata, et see on mingi ekstravagantne jutt Ameerika uue administratsiooni poolt. See ei ole midagi sellist,» ütles Putin Murmanski linnas toimunud Arktika foorumil.