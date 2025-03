AASIA VAADE Ukrainaga toimuv jahmatab Taiwanit

USA president on muutnud diplomaatia ja rahvusvahelise poliitika kaardimänguks – õigupoolest on sõnast «kaardimäng» kujunenud Trumpi kaubamärk – ja riigid on saanud oma õppetunnid. 3. märtsil teatas Trump, et Taiwani mikrokiipide tootmise gigant TSMC – valdkonna suurim, võtmetähtsusega tehnoloogiaettevõte – investeerib USA tehastesse 100 miljardit dollarit. «Me peame suutma toota kiipe ja pooljuhte, mida vajame, just siin. See on meile rahvusliku julgeoleku küsimus,» teatas Trump koos TSMC tegevjuhi C. C. Weiga Valges Majas.