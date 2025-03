TEATEID OTSINGUTELT Leedu kaitseekspert: pole lootustki leida neid ameeriklasi elusatena

Leedu riigikaitse ekspert Aleksandras Matonis rääkis, et põhiliseks probleemiks on see, et vaatamata pumpamisele tuleb vett sündmuspaika aina juurde. «Halvima stsenaariumi korral tuleb ehitada tamm, mis eraldab järve ülejäänud soost,» kirjeldas ta viitega oma riigi kaitseväe antud avalikule infole.