«On üllatav, et ühel neljast suvilast on endiselt välikemmerg, mida ei ole tänapäevastele standarditele vastavalt uuendatud. See tähendab, et välikemmergul ei ole kindlat tualetti, vaid on auk istmel. Sellist välikemmergut ei ole mitte ainult ebameeldiv kasutada, vaid see ka illegaalne,» märkis ettevõtte esindaja Hannamaija Fontell.