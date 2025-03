Õigeusukiriku ukse ette paigutatud 16 meetri pikkune torujuhe on 1,4 meetrise läbimõõduga nagu see, mida mööda Vene sõdurid Kurski oblastis liikusid.

Ühismeedias jagatud videost on näha, kuidas torujuhtme juures on pikk järjekord inimestest, kes ootavad torujuhtmesse ronimist, et ennast puhastada ja saada õnnistust.