Zelenskõi kinnitas hiljuti aga, et Ukraina kaitsejõud on astunud teatud samme Kurski oblastist lõuna suunal, et leevendada survet Ukraina vägedele, kes hoiavad seal territooriumi.

«Kurski suunal annavad poisid endast kõik – nii võimaliku kui võimatu. Me oleme seal kohal füüsiliselt, meid pole sisse piiratud. Kui me seal oleme, siis heidutab see Venemaad Sumõ piirkonda sisse tungimast. Meie analüüs näitab, et see juhtub. See on fakt ja me valmistume selleks,» rääkis Zelenskõi.