POSTIMEES UKRAINAS Ukraina hoiab Hersonis endiselt platsdarmi üle jõe

Foto on tehtud ühe Hersoni kortermaja katuselt. Üle kilomeetri laiuse Dnepri jõe paistab Venemaa okupeeritud Hersoni oblast. Kohe vasakul kaldal asubki Datši, kus on ukrainlaste platsdarm. Tulekahju sambad tulevad Oleški asulast, kus on lähimad Vene vägede positsioonid. Hersoni kesklinnast on sinna kuus kilomeetrit.

Foto: Martin Pedaja