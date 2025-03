Leedu kaitseminister Dovilė Šakalienė ütles, et eile õhtul kella kümne paiku tuvastati teise trossi kinnituspunkt ja veidi pärast kella 23.00 kinnitati teine tross.

Minister lisas, et hetkel töötavad sündmuskohas Leedu sõjaväepolitsei ja USA uurijad.

«Olete kannatlikult päästjaid usaldanud, kuid nüüd on vaja veelgi suuremat usaldust. Kuniks uurijatel on rohkem infot, peame olema rahulikud ja mõtlema sellele, kui keeruline on sõdurite perede olukord. Kui soomuki väljatõmbamine kõiki vastuseid ei anna, peab töö jätkuma.»