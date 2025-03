POSTIMEES UKRAINAS Ukrainas toodavad isegi teismelised armeele relvi

Ukraina riik on teinud ühe väga tähtsa sammu. Nad on andnud kõigile oma inimestele vabad käed teha relvi. Ukrainas on ametlikult avaldatud õpetus, kuidas igaüks saab oma kodus teha väikeseid enesetapudroone. Pole ka mingeid bürokraatlikke piiranguid, kui sa tahad alustada oma idufirmat, et aidata Ukraina relvajõude. Isegi kui oled alaealine.