Sõjaväepolitsei saatis matuseautosid, mis liikusid Leedu Pabradė harjutusalale

Leedu-poolne päästeoperatsioonide juhtkolonelleitnant Aušrius Buikus ütles ennelõunal meediale, et laukast väljatõmmatud soomuki Pabradė harjutusala lähistelt äraviimine peatus menetlustoimingute ajaks.

«Soomusmasinat vaadatakse praegu üle. Ma ei saa kommenteerida, mida sellega täpselt tehakse, sest see on tundlik info. Tean vaid seda, et soomuk oli mudas viltuses asendis,» vahendas 15min.lt Buikuse sõnu.

Kell 12.45 saabusid matusebüroode autod polügooni, raporteeris 15min.lt. Autod kutsus välja sõjaväepolitsei ja ka päästetööde asukohani saatis neid sõjaväepolitsei.

Leedu kaitseminister Dovilė Šakalienė kinnitas täna hommikul, et päästetööd on jõudnud faasi, kus uppunud soomuk on lõpuks saadud laukast kätte.

«Palun kõigil kannatlikkust, kuni nad saavad olukorra kohta rohkem infot,» kirjutas Šakalienė täna hommikul Facebookis ja kordas sama sõnumit ennelõunal, andmata infot kadunud USA sõdurite kohta.

«Olete kannatlikult päästjaid usaldanud, kuid nüüd on vaja veelgi suuremat usaldust. Kuni uurijatel on rohkem infot, peame olema rahulikud ja mõtlema sellele, kui keeruline on sõdurite perede olukord. Kui soomuki väljatõmbamine kõiki vastuseid ei anna, peab töö jätkuma.»

Soomuk leiti umbes viie meetri sügavuselt.

«Sõdurite kohta informatsiooni ei ole, aga meil on range kokkulepe, et Ühendriikide osapool teavitab sellest esimesena,» ütles Leedu kaitseminister.

Päästetöödel osalesid Leedu ja USA sõdurid. Buikus lausus pressile, et soomuki trossidega välja vinnamine kulges plaanipäraselt ja võttis lõppkokkuvõttes isegi vähem aega, kui kavandati.

Hukkunud sõdurid kuulusid USA 3. jalaväediviisi 1. brigaadi.