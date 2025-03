Suur andmeleke Rootsis: häkkerid paljastasid printsi jooksuringide kaardid ja ministrite telefoninumbrid

Rootsi ajaleht Dagens Nyheter tõi eelmisel nädalal päevavalgele, et jaanuari keskel häkkis kuritegelik rühmitus Ransomhub rakendusse Sportadmin, mida kasutab umbes 1700 riigi spordiklubi oma liikmete nimekirjade, treeningplaanide ja võistluskava haldamiseks. Häkkerid ähvardasid, et kui rakendus neile lunaraha ei maksa, avaldatakse kogu andmebaas tumeveebis, mis nüüd ongi ajalehe teatel juhtunud.

Kokku avalikustasid häkkerid 3,6 miljonit andmerida ehk nii palju on andmebaasis registreeritud isikuid, kuid arvestades, et osa inimesi on registreeritud mitu korda, siis eeldatavasti sai avalikuks vähemalt kahe miljoni rootslase, sealhulgas paljude laste, isikuandmed – isikukood, nimi, aadress, laste puhul ka nende vanemate andmed. Muu hulgas lekkis aga ka teave 3500 kaitstud isikuandmetega inimese kohta, nende seas kuningakoja ja valitsuse liikmed.