1200 TONNI VÄÄRISMETALLI Saksamaa konservatiivid muretsevad USAs hoitava riigi kullareservi turvalisuse pärast

Saksamaa hoiab oma kokku 3375 tonnini küündivatest kullavarudest 37 protsenti USAs, et kriisi korral oleks seda võimalik kähku vahetada USA dollariteks, kuid mitu veebruarikuised valimised võitnud Kristlik-Demokraatliku Liidu (CDU) poliitikut on nüüd avaldanud soovi oma silmaga näha, kas kullakangid ikka on seal, kus need peaks asuma, kirjutas kõmuleht Bild.