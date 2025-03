Itaalia uurib Vene drooni lennutamist ELi teadustalituse kohal ja sõjaliste objektide lähedal

Milano prokuratuur püüab nüüd välja selgitada, kas droonilennutamine piirkonnas võis olla seotud poliitilise või sõjalise spionaažiga, mille eesmärgiks on terrorism, vahendas uudisteagentuur ANSA. Uurijad on mures, et droon võis olla varustatud seadmetega, mis võimaldavad piirkonda kaardistada ja koguda rajatiste kohta tundlikku infot.