«Keegi meist ei karda. On ju, tüdrukud? Siia alla ju isegi ei kuule, kui linna pommitatakse,» ütleb 22-aastane viimaseid päevi rase Oleksandra. Ta ootab sünnitust haiglas, mis asub poole kilomeetri kaugusel rindejoonest.

Hersoni linna sünnitusmaja on kahtlemata sõjategevusele kõige lähem haigla, kus väikesed ukrainlased praegu ilmale tulevad.

«Meist on Dneprini kolm tänavavahet, pool kilomeetrit, mitte rohkem,» hindab sünnitusmaja direktor Jevhen Hnilitski (45). Kilomeetri laiuse Dnepri teisel kaldal seisavad Vene väed.

See on piirkond, kus Vene enesetapudroonid lendavad sama tihedalt kui linnud. Sünnitusmaja ees seistes on pidevalt kuulda suurtükimürskude plahvatusi linnas.