Soome valitsuse esindajad teatasid äsjasel pressikonverentsil, et on otsustanud suurendada kaitsekulutusi 2029. aastaks vähemalt kolme protsendini SKT-st, reformida maaväge ning ettevalmistustest jalaväemiine keelustavast Ottawa konventsioonist lahkumiseks, vahendas Iltalehti.

«Tahan rõhutada, et Soomel ja soomlastel pole millegi üle vaja muretseda. Soome on hoitud. Nende lahendustega tagatakse, et Soome riigikaitse on aastaid heas korras,»​ ütles peaminister Petteri Orpo.