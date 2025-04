USA tänas Eestit otsingukoerte meeskonna Leedusse appi saatmise eest

«Ma olen taaskord väga uhke meie partnerluste üle, eriti Eestiga, kes eile öösel lennutas kohale kaks spetsiaalset töökoera, kes on võimelised otsima veest,» ütles USA armee insenerikorpuse Põhja-Atlandi diviisi ülem brigaadikindral John Lloyd. «Meeskond ja nende koer alustasid otsinguid täna varahommikul ja nad toovad meeskonna hiljem pärastlõunal uuesti välja, et jätkata otsinguid. Taaskord, me hindame Eestit ja nende partnerlust kogu selles jõupingutuses, et tuua meie sõdur koju.»