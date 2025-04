PÕGENEMINE KREMLI RÜPPE? Vahistamise eest jookus Bosnia serblaste liider ilmus välja Moskvas

Kremliga soojades suhetes Dodik teatas läinud ööl sotsiaalmeedias, et on saabunud Moskvasse. «Alustan iga kord, kui ma siin viibin, tundmatu sõduri haua külastamisest,» lisas ta postituses platvormil X, jagades ka videot, milles ta kiidab Vene režiimi juhti Vladimir Putinit, mainimata samas, kas nad on juba omavahel kohtunud. «Seda, mida ta on teinud Venemaa taaselustamiseks, on saavutanud vaid haruldased mehed ajaloos,» väitis Dodik muu hulgas.