«Eelkõige avaldame kaastunnet meie sõdurite lähedastele,» ütles USA armee Euroopa ja Aafrika vägede ülem kindral Christopher Donahue pressiteate vahendusel. «Ma ei suuda piisavalt tänada selle toetuse eest, mida meie Leedu liitlased on meile pakkunud. Oleme toetunud neile ja nemad koos meie Poola ja Eesti liitlaste ning meie enda meremeeste, lendurite ja insenerikorpuse ekspertidega on võimaldanud meil leida ja koju tuua meie sõdurid. See on traagiline sündmus, kuid see kinnitab, mida tähendab, et meil on liitlased ja sõbrad.»