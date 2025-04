INTERVJUU Professor: ameeriklased ei ole olnud Euroopas 80 aastat ainult heast tahtest

Ameerika meedias on ilmunud väiteid, et Donald Trumpi administratsioon kaalub oma rolli loovutamist NATO sõjaliste operatsioonide juhatajana Euroopas. See oleks loomulikult osa Trumpi laiemast soovist vähendada kohustusi Euroopa ees. Kuidas mõjutaks selline samm Ühendriikide globaalset mõju ja mida tähendaks see Euroopale?

See ei ole täiesti üllatus. Kõik, kes on Trumpi retoorikat jälginud ja vaadanud tema jutupunkte valimiskampaania ajal, samuti teatud asju esimesel ametiajal, on näinud soovi, et Euroopa peaks suuremat vastutust kandma. Ja tahet muuta Ameerika vähem seotuks Euroopaga.

Osa sellest on ka nn pööre Aasia suunal, mis ei ole samuti uus. Mis aga on paljusid šokeerinud, on selle lahtiütlemise kiirus ja intensiivsus.

Ameerika jaoks tähendab see seda, et nad kaotavad oma positsioonis globaalse jõuna. Kuigi Trump tuli teist korda võimule mandaadiga, mille keskmes oli idee muuta Ameerika taas suureks, siis kui jätta kõrvale Mehhiko lahe ümber nimetamine Ameerika laheks ja suhteliselt imperialistliku tooni kasutamine oma naabritega, on Ameerika üldiselt kaotamas positsiooni globaalse jõuna.