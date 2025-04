USA demokraadist senaator tegi Trumpi kritiseeriva kõnega uue 25-tunnise rekordi

Selleks, et kõnepuldis kõnega, mida inglise keeles nimetatakse filibuster, olla, tuleb kõnelejal seal ka püsida, mis on vastupidavuse proovikivi. Senaator Bookeri kõne meenutas paljudele kuulsat stseeni Frank Capra 1939. aasta filmiklassikaks saanud linateosest «Mr. Smith Goes to Washington».