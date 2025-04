Valge Maja pressiesindaja Karoline Leavitti sõnul on Trumpi eesmärk endiselt rahulepinguni jõudmine. ​«President teeb uskumatult rasket tööd, et saavutada rahuleping Venemaa ja Ukraina vahel. Ta on väljendanud pahameelt mõlema konflikti osalise riigijuhtide kommentaaride üle,» ütles Leavitt.