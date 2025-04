USA õhujõudude vargpommitaja B-2 maandumas. Foto on illustreeriv.

Uudisteagentuur The Associated Press analüüsis kolmapäeval satelliidipilte, mille põhjal on India ookeani Diego Garcia saare Camp Thunder Bays vähemalt kuus Ühendriikide kaugmaa vargpommitajat Northrop Grumman B-2 Spirit, mis suudavad kanda tuumarelva.