Londoni doktorandist sarivägistaja süüdimõistmise järel on välja ilmunud veel 23 ohvrit

Hiina mees mõisteti eelmisel kuul süüdi 28 kuriteos, sealhulgas 11 vägistamises ja kolmes süüdistuses butandiooli omamises seksuaalkuriteo toimepanemise eesmärgil. Talle määratakse karistus 19. juunil. Politsei on öelnud, et potentsiaalselt esitatakse mehe vastu täiendavaid süüdistusi.

Zou kolis Londonisse 2019. aastal, alustades seal magistriõpinguid, ning jätkas seejärel doktorantuuris. 2023. aasta mais pöördus politseisse üks naine, kes väitis, et Zou vägistas teda oma korteris. Zou vahistati, tema elektroonilised seadmed konfiskeeriti ning sealt leiti salvestusi Zoust seksimas teadvusetute naistega alates 2019. aasta septembrist. Kokku on uurijatel 1660 tundi videotõendeid. Prokuröride sõnul kohtus mees naistega, uimastas neid narkootiliste ainetega ning vägistas, filmides seejuures oma tegu, et tal oleks tegudest suveniir, mida kasutada oma personaalse seksuaalse rahulduse tarbeks.