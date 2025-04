Teade tuleb ajal, mil Trumpi valitsuse liikmed ja tema teised liitlased on hakanud väsima Muski ettearvamatust käitumisest ning nägema teda poliitilise ohuna. Veel kuu aega tagasi ennustasid Valge Maja ametnikud ja liitlased, et Musk on «tulnud selleks, et jääda» ning Trump leiab viisi ta ametisse jätta.