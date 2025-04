INTERVJUU ​Pevkur: piirile euroraha saamiseks peavad Baltimaad ja Poola koostööd tegema

Varssavisse ELi kaitseministrite kohtumisele saabunud Pevkur tõi näiteks punkrid. Eestil on need olemas, Läti ja Leedu käisid alles Eestilt tema katsete tulemuste kohta infot hankimas.

Millised paistavad praegu võimalused saada Balti kaitseliinile ja Poola Idakilbile ka NATO või ELi rahastust?

Pigem ELi. NATOs ei ole sellist rahakotti, nende meetmed on vähe teistsugused. Aga ELi valges raamatus on see mainitud läbi Idakilbi. Lõppkokkuvõttes ei oma väga tähtsust, et kasutatakse poolakate pakutud nime. Mõte on ikkagi kogu idapiiri tugevdamises.

Kas ja kui palju sealt täpsemalt raha võiks loota, sõltub mitmest asjaolust. Eelkõige sellest, kui tähtsaks Euroopa Komisjon selle prioriteedina tõstab. Teiseks ühishangetest.

Just lõpetasin vestluse Poola [kaitse]ministri Władysław Kosiniak-Kamysziga. Nii tema kui [Euroopa Komisjoni kaitsevoliniku] Andrius Kubiliuse sõnum oli, et mida suuremad on ühishanked, seda suurem on lootus mingit raha saada. Poola kolleegiga rääkisime, et peaksime nüüd võtma uuesti kolm Balti riiki ja Poola kokku ning n-ö pakkumise Euroopa Komisjonile ära tegema.