Ühendriikide ametnik märkis Defense Newsile, et Washington hindab endiselt, kuidas selle esindajad peaksid edaspidi erinevates Ukraina toetamist puudutavates koostööformaatides osalema.

Paistab, et tegu on esimese korraga, kui Ramsteini kohtumine toimub Ühendriikide osaluseta, mis sellele 2022. aastal aluse pani ja on selle tegevust sellest ajast alates koordineerinud.