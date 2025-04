«Aga mõlemas riigis esineb piirkondi, kus lokaalselt on olud üsna keerulised,» lisab Vennik intervjuus Postimehele. «Visuaalselt kaarti hinnates tundub, et õnnetuse asukoht, st Pabradė ümbrus, on võrreldav meie Alutaguse kandiga – kuivade männimetsadega künkad ning nende vahel rabatasandikud ja -lombid. Selline kirju pilt teeb teekonna valiku juhi jaoks keeruliseks – sõites stabiilsel ja tugeval aluspinnal, toimub väga järsk üleminek kardinaalselt teistesse kandvuse oludesse.»

Uurimist pole küll veel toimunud, kuid kui tõenäoline tundub teile, et Pabradė sohu vajunud lahingumasina juhtum võib olla midagi, mida edaspidi sõjakoolides teie valdkonnas näitena õpetatakse?

Kindlasti on antud näidet vaja välja tuua ja rõhutada kui eriti kurba ja kohutavalt kahetsusväärset näidet maastikul. Aga nagu juba küsimuseski mainitud, me tegelikult ei tea, mis ja miks seal juhtus, mistõttu võivad meie mõtted ning arutluskäigud hoopis vales suunas minna.

On asju, mida ma üldiste mõtetena välja tooksin.

Omaette küsimus on, millist õpituvastust maastikul teekonda valivale soomukijuhile või komandörile rõhutada. Mida ta peaks edaspidi praktiliselt teisiti tegema, et midagi sellist enam kunagi ei juhtuks?

Mulla kandevõime on maastikul väga varieeruv. Kui põllumaad on veel suhteliselt homogeensed (seda vähemalt ühe lageala piires) siis looduslikel maadel, sööti jäetud aladel ja metsas on mulla tugevuse seisundis väga suur variatsioon. Tugeva liivakünka vahetus naabruses paikneb nõrk ja «põhjatu» rabamassiiv ja seda üleminekupiiri on ilma eelnevate mõõtmisteta praktiliselt võimatu määratleda.