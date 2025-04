USA president Donald Trump on hirmutanud Euroopat avaldustega, mis seavad kahtluse alla tema valmiduse liitlasi ka edaspidi kaitsta, ja Ukraina sõja lõpetamiseks Venemaale käe ulatamisega.

"See hüsteeria ja liialdused, mida on NATO kohta näha globaalses meedias ja ka mõnedes Ühendriikide kodustes meediaväljaannetes, on alusetu," ütles Rubio täna esimesel kohtumisel NATO kolleegidega Brüsselis.