FSB otsis läbi Navalnõi liitlase isa maja

Pärast Navalnõi surma on Vene võimud hoogustanud võitlust tema liitlaste ja perekonnaliikmete vastu. Navalnõi lesk Julia Navalnaja on kuulutatud äärmuslaseks, endise opositsioonijuhi advokaadid on vangi mõistetud ning vahistatud on ka tema kohtuprotsesse kajastanud ajakirjanikke.