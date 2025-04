POSTIMEES UKRAINAS «Neil on ükskõik, keda tappa»

«Ma ju vastutan nende loomade eest, nende peremehed on kõik põgenenud,» räägib naine.

Veidi aja pärast ütleb: «Poeg ka vahel riidleb minuga.» Nii et poeg saab ikkagi väga hästi aru, mida ema teeb. Aga teistmoodi naine ka ei saa.

«Loomad on ka nagu lapsed. Nad on ka kaitsetud,» ütleb ta. «Nad pole süüdi, et nad maha jäeti.»