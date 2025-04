ÜLEVAADE Hamasi ikke ja Iisraeli pommirahe all gazalased nõuavad sõja lõppu

Meeleavaldused on ulatuslikemad alates ajast, mil piirkonnas puhkes sõda, mis järgnes Hamasi 2023. aasta 7. oktoobril Iisraelile korraldatud terrorirünnakule. Hamasi kontrolli all oleva Gaza tervishoiuministeeriumi andmetel on sõda nõudnud üle 50 000 palestiinlase elu.