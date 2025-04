«Seetõttu on ajakohane ka Euroopa Komisjoni algatus kahe miljoni mürsu saatmiseks, mis on justkui jätk Eesti algatusele miljoni mürsu saatmiseks,» jätkas Pevkur.

Vastates Postimehe küsimusele, kuidas paistab lootus need kaks miljonit mürsku ka reaalselt kokku saada, jäi kaitseminister optimistlikuks. Ta meenutas, et Euroopa Komisjon sai valmis esimese inventuuri, mida iga liikmesriik Ukrainasse tänavu juba saatnud on või saata plaanib. Sealt paistab Pevkuri sõnul, et üle miljoni mürsu on juba koos.