POSTIMEES NATOS Rubio: sotsiaalsüsteemide kõrval läheb vaja kõva jõudu

Neljapäeval Ühendriikide uue välisministriga ajakirjanike ette astunud NATO peasekretär Mark Rutte avaldas Rubiole kaastunnet sõdurite kaotuse puhul. «Meie mõtted on nende perede, sõprade, kolleegide – sõduritega – ning meil on sügavaim austus nende teenistuse ees,» kinnitas ta.

«Ma tahan ka esile tuua tööd, mida tegid mitte ainult USA ja Leedu, vaid ka Poola ja Eesti ööpäev ringi selleks, et nad üles leitaks,» lisas Rutte. «Kuid kordan veel, me oleme nende surma pärast väga kurvad.»

Kui Rubio omakorda sõna sai, võttis ta kaastundeavalduse vastu ja haaras härjal sarvist. «See on ka meenutus, et USA on NATOs aktiivne. Ajal, kui meie siin räägime, on USA NATOs sama aktiivne kui alati,» lausus ta.